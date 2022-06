Brand in Altenbüren

Wohnhausbrand mit Menschenrettung in der Agathastraße in Altenbüren

brilon-totallokal: Brilon-Altenbüren: Die Löschgruppe Altenbüren und der Löschzug Brilon wurden am Donnerstagmittag (30.06.2022, 13.47 Uhr) zu einem Wohnhausbrand mit Menschenrettung in die Agathastraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine brennende Hecke festgestellt. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Das Feuer hatte bereits auf einen Anbau übergriffen. Der Brand konnte schnell abgelöscht werden. So wurde eine Ausbreitung auf die nebenliegenden Gebäude verhindert. Letzte Glutnester konnten mit der Wärmebildkamera aufgespürt und abgelöscht werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde eine angebaute Garage vom Brandrauch belüftet.

32 Feuerwehrkräfte der Löschgruppe Altenbüren und des Löschzuges Brilon waren rund eine Stunde Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Bereits am Vormittag gab es einen ABC Einsatz in Rixen. Dort wurde in einem Wohnhaus ein Gasaustritt vermutet. Nach einer umfangreichen Kontrolle des Gebäudes wurde keine Feststellung getroffen. Hier waren 30 Einsatzkräfte 45 Minuten vor Ort.

