Einladung zum Sportfest op der Elpe

Am 09.07.2022 ab 12 Uhr auf dem Sportgelände des SuS Grün Weiss Elpe

brilon-totallokal: Olsberg-Elpe: Das diesjährige Sportfest des SuS Grün Weiss Elpe findet am Samstag, den 09.07.2022 ab 12 Uhr auf dem Sportgelände des SuS statt.

Neben einer großartigen Abendveranstaltung mit Live-Musik, gibt es an diesem Wochenende auch zahlreiche sportliche Highlights zu bestaunen. Ebenso kommen die Kinder mit einigen Überraschungen sowie einer Hüpfburg auf ihre Kosten. Eine Tombola winkt um 18 Uhr mit attraktiven Preisen.

Auch der neu erstellte Fahrradparcour, unterhalb des Sportplatzes kann von unseren Bikern ebenfalls genutzt werden.

IN UNSERER CAFETERIA BIETEN WIR NACHMITTAGS IN GEMÜTLICHER ATMOSPHÄRE, KAFFEE UND SELBSTGEBACKENEN KUCHEN AN.

ASPHALT ANTON, der verrückte Straßenbauer aus dem Sauerland, bekannt aus Funk und Fernsehen präsentiert sich am Abend auf dem Sportfest als kompromissloser Sänger, der jede Fete zu einem besonderen Highlight werden lässt.

Unser Programm:

13:00 Uhr: Jugendspiel mit Elper Kindern

13:30 Uhr: Ehrungen verdienter Mitglieder

14:00 Uhr: Vorbereitungsspiel der Senioren

SF Gevelinghausen- SG Elpe/Andreasberg

16:00 Uhr: Vorbereitungsspiel der Senioren

FC Bruchhausen/Elleringhausen – Velmede Bestwig

18:00 Uhr: Ziehung der Tombolapreise

anschl. Schlagernacht mit Asphalt- Anton und DJ Nick

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Der SuS Elpe freut sich auf viele Besucher, die nach der langen Coronapause, u.a. bei frisch gezapften Pils, einen gemütlichen Abend am Sportplatz verbringen können.

Quelle: Sportverein SuS Elpe

