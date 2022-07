„Hereinspaziert in die offenen Gärten der Waldfee“

Briloner Waldfee lädt am 03.07.2022 ein

brilon-totallokal: Brilon: Die Briloner Waldfee, Zoe Tilly lädt am 03. Juni 2022 von 13.30 bis 18.00 Uhr alle Interessierten ein, die offenen Gärten der Waldfee zu besuchen. In jedem Garten wird es etwas Besonderes geben und die Waldfee wird in jeden Garten mal zu sehen sein.

Folgende Gärten öffnen ihre Pforte:

Brilon:

Am Markt 14: Museum Haus Hövener: „Ruhe-Oase mitten im städtischen Trubel“ – ein Hochgartenbereich mit großflächigem Beet. (von 11.00—17.00 Uhr geöffnet).

Derkere Mauer 9: Im alten Garten hinter der Stadtmauer blühen viele Stauden neben ein paar knorrigen alten Obstbäumen.

In diesem Garten werden nachmittags Valentina Wunderwald und Angelika Zhuravleva, zwei geflüchtete ukrainische Frauen, gemeinsam mit den Gästen „Blumen für den Frieden“ basteln. Sie stellen die florale Handwerkskunst Petrikiwka vor. Petrikiwka ist ein origineller Kunststil der Ukraine und wird als immaterielles Kulturerbe der Menschheit der UNESCO gelistet.

Wittekindstraße 16: Ein kleiner Garten in Hanglage, wird gerne von Rehen besucht.

Hinterm Friedhof 12: Kunst trifft Garten, viele Skulpturen machen diesen Garten zum Erlebnis

Nehden:

Nehden: Am Marmorbruch 5a: Ein gemütlich angelegter Garten, liebevoll gestaltet mit alten Gegenständen aus Uromaszeiten. (Ab 10.00 Uhr geöffnet).

Petersborn

Petersborn Nr. 64: Ein familienfreundlicher großer Garten

Petersborn Nr. 8: Großer Garten mit vielen Blumen, einem Teich und Spontanvegetation.



Wülfte:

Wülfter Straße 10: Ein sehr schöner Rosengarten

