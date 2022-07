Graffiti ziert Gebäude des Wasserversorgers in Brilon-Wald

Praktikum in Zeiten von Corona – auf eine ungewöhnliche ART

brilon-totallokal: Brilon-Wald: Die Stadt Brilon hat einen neuen Farbtupfer – Ein Graffiti ziert das Gebäude der Wasserversorgung in Brilon Wald.

Eigentlich ist das Gebäude, in dem sich eine Druckerhöhungsanlage für die Klinik in Brilon Wald befindet, nur ein unscheinbarer Zweckbau. In dem von Lars Hiob (Stadtwerke Brilon) initiierten Projekt haben Schülerinnen und Schülern der C2 Gestaltungsklasse am Berufskolleg Bergkloster in Bestwig und der Graffiti-Profi Henning Feil aus Brilon zusammengearbeitet.

Da es für die Schülerinnen und Schüler in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen schwierig war, ein reguläres Praktikum zu absolvieren, haben sie das Gebäude gemeinsam mit der begleitenden Lehrkraft Frau Kerstin Bange und dem Künstler Henning Feil in einen absoluten Blickfang verwandelt.

Der internationale Graffiti-Künstler, der auch im Stadtgebiet Brilon bereits mehrere Gebäude besprayt hat, zeigte sich begeistert von der Projektideee. „Graffiti hat einen besonderen Reiz auf Kinder und Jugendliche und das Schöne an diesem Projekt ist, dass die Schülerinnen und Schüler an selbstständiges künstlerisches Arbeiten herangeführt werden und ganz nebenbei vermittelt wird, was geht und was nicht“, betont er.

Nachdem jeder Schüler eine Präsentationsmappe mit seinen eigenen Ideen abgegeben hatte, wurde von Herrn Feil ein Entwurf aus mehreren Zeichnungen erarbeitet. Dieser wurde anschließend gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern am Gebäude umgesetzt.

