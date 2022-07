Stimmtraining für Beruf und Alltag

Verbale und nonverbale Kommunikation und Körpersprache werden in den Blick genommen

brilon-totallokal: HSK/Soest: Wie kann ich meine Stimme gezielt und wirkungsvoll in Beruf und Alltag einsetzen? Inwieweit kann ich meine Körpersprache und meine Stimme als Ausdrucksinstrument meiner Persönlichkeit wahrnehmen?

Wie kann ich durch den Einsatz meiner Stimme mein Selbstbewusstsein trainieren und weiterentwickeln? Was bedeutet es, authentisch und präsent „aus dem Herzen“ zu sprechen? Impulse für ein präsentes Sprechen (und Singen) in Beruf und Alltag – das bietet ein Kurs der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen vom 10. bis 14. Oktober an.

In dieser Veranstaltung für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene werden Atem und Bewegung eingesetzt und mit Methoden der Theater- und Gesangspädagogik gearbeitet. Verbale und nonverbale Kommunikation und Körpersprache werden in den Blick genommen und die eigene Stimme erkundet. In entspannter Atmosphäre können die Teilnehmenden mit ihrer Stimme experimentieren und so vielleicht ganz neue Töne entdecken. Ihre persönlichen Erfahrungen aus Beruf und Alltag fließen dabei immer in den Unterricht mit ein. Karin Badar und Antje Röckemann sind die kompetenten Referentinnen in der Veranstaltung in der Tagungsstätte Soest, die eine Kooperation mit dem Referat für gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid ist. Die Kosten betragen 579 € ohne Unterkunft.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de.

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon