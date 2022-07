Dirk Wiese informiert: Amateurmusik im HSK neustarten!

Dirk Wiese informiert Amateurmusizierende gezielt über ihre Fördermöglichkeiten im NEUSTART-Programm für Chöre und Orchester

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Nach der schwierigen Zeit der Pandemie fürchten viele Chöre und Orchester das Aus. Mit einer digitalen Informationsveranstaltung will der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese Amateurmusizierende gezielt über ihre Fördermöglichkeiten im NEUSTART-Programm für Chöre und Orchester informieren.

Das NEUSTART KULTUR-Programm der Bundesregierung wurde eingerichtet, um die Folgen der Corona-Pandemie in der Kulturbranche abzufedern. In diesem Zusammenhang erhielt der Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V. als mittelausreichende Stelle über 30 Millionen Euro für die Förderprogramme NEUSTART AMATEURMUSIK und IMPULS. Nach zwei Corona-Jahren mit täglich ca. 1.400 Konzert-Ausfällen ist der Bedarf besonders groß.

„Mit den Fördermitteln konnten 2021 bereits viele Projekte der Vereine bei uns im HSK umgesetzt werden. Besonders freue ich mich, dass auch der Männerchor aus Brilon dazugehört. Aber auch andere Vereine im HSK profitierten im vergangenen Jahr von diesem Programm, denn mehr als 41.000 Euro an Fördergelder wurden in unserer Region ausgeschüttet. Bis Ende Juni 2023 stehen aber noch 2 Millionen Euro an Mitteln zur Verfügung. Nicht alle Vereine wissen, welche Fördermöglichkeiten ihnen zustehen. Das möchte ich unbedingt ändern und lade deswegen alle Amateurmusizierende aus unserer Region zu einer exklusiven Informationsveranstaltung mit dem Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK ein!“, erklärt Dirk Wiese und freut sich auf eine rege Teilnahme.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 15.08.2022, um 18 Uhr via Zoom statt. Anmeldung erfolgt per E-Mail an [email protected] bis zum 11.08.2022. Im Anschluss werden die Zugangsdaten verschickt.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. (BMCO) mit seinem eigens zur Wiederbelebung der Amateurmusik eingerichtetem Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK unterstützt die Interessen der über 14 Millionen Amateurmusiker*innen in Deutschland und wird über gezielte Projektförderungen in der Region sowie alle offenen Fragen zu diesem Thema informieren.

Weiteres zum Programm NEUSTART AMATEURMUSIK und IMPULS gibt es vorab unter www.bmco.de/uebersicht-foerderprogramme.

