VHS Brilon – Olsberg: Entspannungs- und Kampfsport-Kurse starten wieder

Bereits vor dem offiziellen Semesterstart im September beginnen in Brilon und Olsberg wieder die beliebten Kurse mit Dirk Mündelein.

Am Montag, 8. August, startet Qi Gong und findet an fünf Abenden von 18.15 bis 19.15 Uhr in Olsberg. Der Vormittagskurs in Brilon beginnt am Donnerstag, 11. August, und findet an fünf Terminen von 8 bis 9 Uhr statt.

Tai Chi für Einsteiger und Fortgeschrittene beginnt am Dienstag, 9. August, und findet fünfmal von 18.15 bis 19.15 Uhr in Brilon statt.

Einen Einblick in die Kampfkunst bietet der Kurs für jederman(n), der am Montag, 8. August, in Olsberg beginnt. In Brilon beginnen am Dienstag, 9. August, Karate: Goju Ryu-Stil und am Donnerstag, 11. August, Kung Fu – Chinesische Kampfkunst.

Beide Kurse werden an fünf Abenden von 19.30 bis 20.30 Uhr im VHS-Haus veranstaltet.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (02961 6416) oder Olsberg (02962 3080) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Fotocredits: pexels

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon