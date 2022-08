Waldfest der Löschgruppe Alme am 13. und 14. August 2022

Traditionelles Waldfest der Löschgruppe Alme

Die Löschgruppe Alme feiert am 13. und 14. August ihr traditionelles Waldfest an den Schwarzen Tannen, am Rande des Quellgebietes der Alme. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr. Gegen 20 Uhr sorgt unser DJ für die richtige Stimmung, mit Songs aus allen Rubriken, für Jung und Alt. Um 21 Uhr eröffnen die Feuerwehrfrauen die Longdrinkbar.

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen. Zum Mittag gibt es dann saftigen Spießbraten vom Holzkohlegrill. Ab 14:30 Uhr stehen ein Kuchenbuffet und frische Waffeln bereit. Ideal für Wanderer, die sich auf dem Weg durch das idyllische Mühlental entlang der Almequellen sich noch einmal stärken oder ausruhen möchten. Gegen 15 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm für unsere kleinen Gäste. Austoben auf der Hüpfburg oder die ersten Feuerwehr Erfahrungen am Brandhaus Model sammeln. Für jeden ist etwas dabei.

Die Frauen und Männer der Almer Feuerwehr freuen sich auf Ihren Besuch und einige geselligen Stunden.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, Pressesprecher Marcus Bange

Fotocredits: AdobeStock 244730023 (Symbolbild)

