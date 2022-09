Harmonium für die Rochuskapelle übergeben

Brilon: Aus dem Nachlass von Josef Richter wurde am Dienstag, 30.8.2022 ein restauriertes Harmonium als Spende für die Briloner Rochuskapelle übergeben. Josef Richter war in Brilon nicht nur als Tischlermeister und Unternehmer bekannt. Er war auch ein begeisterter Hobbymusiker. Seine Vorliebe galt allen Arten von Tasteninstrumenten. Er restaurierte in liebevoller Kleinarbeit alte Harmonien, die anschließend wieder zum Einsatz kommen sollten. So steht ein Harmonium seit vielen Jahren in der Keffelke Kapelle. Andreas und Joachim Richter übergaben nun ein weiteres Exemplar an Engelbert Sprenger und Wolfgang Schreckenberg, die in Ihrer Freizeit ehrenamtlich die Rochuskapelle betreuen.

Fotocredits: Joachim Richter (von links nach rechts Joachim Richter, Wolfgang Schreckenberg, Engelbert Sprenger)

Quelle: Joachim Richter

