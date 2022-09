Brilon: Am 29. September 2022 findet der 1. Faktencheck für interessierte Auszubildende im Beruf der pädagogischen Fachkraft statt

„Fakten-Check für angehende staatl. anerkannte Erzieher m/w/d“

Altkreis Brilon. Der DRK Kreisverband Brilon e.V. und die zwei Tochtergesellschaften DRK Brilon KiTa gGmbH und DRK Brilon Sozialdienste gGmbH beschäftigen über 300 hauptamtliche Mitarbeiter und ca. 130 Ehrenamtliche im Altkreis Brilon.

Wer sich für eine Ausbildung im pädagogischen Bereich entschieden hat, hat vieles richtig gemacht. Pädagogische Fachkräfte sind gefragt wie nie. Beim nächsten Schritt in eine beruflich erfolgreiche Zukunft möchte das DRK mit einem neuen Format unterstützen.

Am 29. September 2022 findet in der Papestraße der 1. Faktencheck für interessierte Auszubildende im Beruf der pädagogischen Fachkraft (mwd) um 18.00 Uhr in Brilon statt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Informationsveranstaltung und Bewerbungsunterstützung.

Interessenten können sich über das DRK als attraktiven Arbeitgeber informieren, erhalten Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungen, aber auch Hintergrundinformationen zum geeigneten Bewerbungszeitpunkt für das Anerkennungsjahr bzw. das FOS, Auswahlverfahren und Informationen aus erster Hand der aktuellen AKJ’s. An diesem Abend können in ca 1,5 Stunden Fragen rund um das Thema Ausbildung gestellt und geklärt werden.

Für eine optimale Planung und Organisation ist eine kurze verbindliche Anmeldung per E-Mail bis zum 23. September 2022 an [email protected] erbeten.

Thorsten Rediger: „Fachkräftesuche ist eine Teamaufgabe – vom Mitarbeiter über die Einrichtungsleitung bis hin zur Personalabteilung. Nichts ist authentischer, als die persönliche Empfehlung durch Mitarbeitende, oder die bewusste Entscheidung für uns nach der Absolvierung von Probetagen und Praktikas. Wir freuen uns über die direkte Kontaktaufnahme – sei es die Teilnahme am Faktencheck oder der spontane Anruf in einer unserer Einrichtungen.“

Quelle: Dario Bruns, Marketing & Verbandsentwicklung, DRK Brilon KiTa gGmbH

Bild: Ansprechpartner für den Fakten-Check (v.l.) Kristina Wommelsdorf, Christina Steden, Vivien Schumann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon