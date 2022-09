POLIZEI-HSK: Brilon, Einbruch in Fahrradgeschäft – Mit gestohlenem Auto verunglückt – Fahrer schwerverletzt

POL-HSK: Mit gestohlenem Auto verunglückt – Fahrer schwerverletzt

Marsberg: Am Dienstagmorgen gegen 03:10 Uhr verunglückte ein 28-jähriger Mann mit einem Auto auf der B7 bei Bredelar. Dabei wurde er schwerverletzt. Der Mann fuhr mit dem Auto auf der Madfelder Straße aus Richtung Rösenbeck in Richtung Bredelar. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab, fuhr auf eine Leitplanke auf und kollidierte mit einem Straßenbaum. Ein Zeuge, der kurze Zeit später an der Unfallstelle ankam, fand den Unfallfahrer schwerverletzt neben dem Auto liegend. Der Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass er gehört habe, wie eine zweite Person aus dem Auto ausgestiegen ist und in das angrenzende Unterholz verschwand. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot, u.a. Suchhunden und Kräften der Feuerwehr, nach dieser Person. Es stand zu dem Zeitpunkt nicht fest, ob der Beifahrer ebenfalls verletzt ist und unter Schock weglief.

Nach und nach kam aber Licht ins Dunkle dieser Angelegenheit.

Es stellte sich heraus, dass das Auto nicht dem Unfallfahrer gehört. Der Wagen wurde in der Nacht aus einer Werkstatt in der Bredelarer Straße in Marsberg gestohlen, in die die Täter eingebrochen sind. Der Unfallfahrer und die geflüchtete Person stehen in Verdacht, diesen Einbruch begangen zu haben. Das ist höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum der Beifahrer nicht das Eintreffen der Polizei abwartete, sondern die Flucht in das Unterholz antrat.

Während der Untersuchung des Unfallfahrers stellte sich heraus, dass dieser auch noch alkoholisiert war.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und er aufgrund seiner Verletzungen stationär verblieb. Im Laufe des Dienstages wurde der Polizei bekannt, dass in der vorausgegangenen Nacht versucht wurde, in ein Wohnhaus und ein Geschäft in Marsberg einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob und wie der Unfallfahrer mit dem Einbruch in die Werkstatt und den versuchten Einbrüchen in Zusammenhang steht und wer sein Beifahrer war. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711

Brilon: Einbruch in Fahrradgeschäft

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradgeschäft in der Oststraße ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Versuchte Einbrüche in Wohnhaus und Geschäft – Vollendeter Einbruch in Werkstatt

Marsberg: In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Marsberg, in der Trift, einzubrechen. Die Täter stellten eine Leiter an die Hauswand und versuchten über mehrere Fenster in das Gebäude zu gelangen. Dieses misslang jedoch. Im selben Zeitraum versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Bredelarer Straße einzubrechen. Sie versuchten eine Scheibe zum Lagerraum des Geschäftes einzuschlagen. Die Täter konnten das jedoch nicht bewerkstelligen und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Bei einer Firma in der Bredelarer Straße hatten die Täter dann Erfolg. Sie brachen in die Auto-Werkstatt ein und entwendeten einen Pkw. Dieses Auto verunfallte dann gegen 03:10 Uhr auf der Madfelder Straße, wobei sich der Fahrer schwer verletzte. Der Beifahrer flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Ob der Fahrer und der Beifahrer auch als Täter des Einbruchs und des Autodiebstahls sowie der versuchten Einbrüche in Frage kommen, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

