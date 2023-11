Event in Winterberg: Veltins ist Sponsor der Bob- und Skeleton WM 2024

Neben dem Programm rund um die VELTINS- EisArena wird der Wettbewerb zu einem Event in ganz Winterberg

• Rahmenprogramm begleitet internationalen Wettbewerb

• Namensrechte für VELTINS – EisArena verlängert

Winterberg. (Brauerei Veltins) Wenn sich im Februar und März kommenden Jahres in Winterberg die gesamte Elite der Bob- und Skeletonprofis versammelt, dann geht es um volle Konzentration, Schnelligkeit und Präzision – und um die Weltmeisterschaft. „Zu Gast bei Freunden“ ist das Motto, das die Bob- und Skeleton-WM 2024 in der VELTINS-EisArena in Winterberg begleitet. Mit dabei ist die Brauerei C. & A. Veltins, die jüngst die Namenspartnerschaft für die VELTINS-EisArena verlängerte und zugleich offizieller Sponsor der BMW IBSF World Championships Bob- und Skeleton WM 2024 ist.

Vom 19. Februar bis zum 3. März werden die Athleten hier sportliche Höchstleistungen auf schnellen Kufen im Eiskanal liefern – das ist Faszination pur.

„Es ist uns eine große Freude, dass wir diesen rasanten Wintersport durch unser Sponsoring unterstützen können. Die Partnerschaft mit der VELTINS-EisArena beruht von Beginn an auf großem Vertrauen und hoher Verlässlichkeit. Für das Sauerland hat der Ausrichtungsort einen hohen Stellenwert und erfährt durch die Weltmeisterschaft zusätzliche Signalwirkung“, so der Sponsoring-Leiter der Brauerei C. & A. Veltins, Michael Mailänder. Der sauerländischeWintersport überzeugt durch seine individuellen Reize und steht für Dynamik und wirkliche Rasanz. Im Rahmen der Weltmeisterschaft wird diese Bedeutung nochmals unterstrichen.

Rahmenprogramm begleitet sportlichen Wettbewerb

Begleitet wird der internationale Wettbewerb von einem umfangreichen Rahmenprogramm. In der VELTINS-EisArena befinden sich Tribünen am Start und im Ziel für die Zuschauer. Das Maskottchen „Kufi“ sorgt für Unterhaltung bei den kleinen Fans und im Veltins-Kreisel garantieren DJs die passende Partystimmung. Zusätzlich gibt es verschiedene Walking-Acts auf dem Gelände. Im Ausschank befindet sich selbstverständlich frisches Veltins. „Neben dem Programm rund um die VELTINS-EisArena wird der Wettbewerb zu einem Event in ganz Winterberg. Mit der Eröffnungsfeier und der Siegerehrung, Livemusik, künstlerischen Acts und WM-Partys am Wochenende erwartet alle Zuschauer und Gäste ein sportliches Highlight in dieser Wintersportsaison. Wir freuen uns sehr, dass die Brauerei C. & A. Veltins hier als Partner an unserer Seite steht“, so Stephan Pieper, Geschäftsführer der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (Betreiber der VELTINS-EisArena).

______________________

Quelle: Team der VELTINS-EisArena / Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Bildnachweis: Veltins ist Sponsor der Bob- und Skeleton WM 2024 in Winterberg, v.l. Michael Wenzl, Luisa Mette, Stephan Pieper, Michael Mailänder, Werner Adam,

Fotocredit:©Veltins