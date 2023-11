Wintersport hat Zukunft: Neuer Sessellift, Energie-Effizienz, Ressourcenschutz

Skigebiete und Loipenskigebiete verbessern Qualität und Nachhaltigkeit

Ein Dorfskigebiet bekommt einen Sessellift. Ein Naturschneeskigebiet eine neue Pistenwalze. Austausch von alten Schneeerzeugern gegen neue, energie-effizientere. Dies und viele Aktionen rund um das große Thema Nachhaltigkeit sollen in den kommenden Wintermonaten den Wintersport noch erlebnisreicher und klimafreundlicher machen.

Dorfskigebiet mit Sessellift

Die Top-Investition der Saison in Höhe von 4 Millionen Euro spielt sich im Skikarussell Altastenberg ab. Die Anschaffung des neuen Vierer-Sesselliftes ist der größte Qualitätssprung in der Geschichte des Skigebiets. In dem Zug werden zwei alte Schlepplifte abgebaut und die Hauptpiste, der Kapellenhang, auf 700 Meter verlängert. Damit entsteht eine sicher zu fahrende, familienfreundliche, leichte Abfahrt mit einer schönen Panoramaaussicht. Bereits in den zwei vorigen Wintern hatte das Skikarussell Altastenberg 2,5 Millionen Euro investiert. Damit wurde die Schneesicherheit optimiert und eine neue, hochmoderne Pistenwalze angeschafft, um die Pistenqualität zu verbessern, Planbarkeit und Durchgängigkeit der Saison zu gewährleisten. Mit diesen Maßnahmen möchten die Betreiber zeigen, dass Wintersport Zukunft hat.

Die aktuelle Investition wertet das gesamte Wintersportangebot der Region auf. Inhaber von Wintersport-Arena Cards können zwischen acht Skigebieten wählen. Wer ein Skiliftkaurssell+ Ticket besitzt, kann damit in Winterberg, Neuastenberg und Altastenberg fahren. Mit beiden Tickets ist die Nutzung des Shuttlebusses gratis, der zwischen Winterberg, Neuastenberg, Sahnehang und Altastenberg pendelt.

Das Hauptaugenmerk liegt meist auf den Anschaffungen der großen Skigebiete. Umso mehr Freude bereitet die Nachricht, dass die Eschenberglifte bei Winterberg Niedersfeld eine neue Pistenwalze bekommen haben. Der Pistenbully ist auf dem Weg vom Mölltaler Gletscher nach Winterberg-Niedersfeld. Das Modell 300 Polar ist ein PS-starker Alleskönner, der künftig auf der beschneiten Rodelbahn und den unbeschneiten Skipisten des Gebietes für möglichst optimale Bedingungen sorgen soll.

Das Skigebiet Mein Homberg ist Winterberg-Züschen setzt künftig auf Naturschnee. Im Zeichen der Nachhaltigkeit öffnen bei genügend Schneefall Förderband, Übungslift 1 und Tubingbahn. Mit oder ohne Schnee, die Hütte hat donnerstags bis sonntags und in den Ferien für Wanderer beziehungsweise für Skifahrer oder für Tubing-Gäste geöffnet.

Nachhaltigkeit

Im Skigebiet Willingen und im Skiliftkarussell Winterberg setzen die Betreiber auf neue, energie-effizientere Schneeerzeuger. Ein solcher Austausch findet in den Skigebieten fortlaufend statt, denn die Technik entwickelt sich rasant. So sind Schneekanonen heute doppelt so effizient wie noch vor zwanzig Jahren. Schneilanzen produzieren sogar dreimal soviel Schnee wie die Modelle vor 15 Jahren. Dieser technische Fortschritt hält auch weiterhin an.

Der größte Teil des Co2-Ausstoßes im Skigebiet entfällt auf die Pistenfahrzeuge. Durch die Verwendung des neuartigen Kraftstoffes HVO (Hydriertes Pflanzenöl) anstelle von konventionellem Diesel kann der Co2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Tests sind bereits erfolgreich gelaufen. Zurzeit warten die Liftbetreiber auf Angebote. Sollte im Gegensatz zu den Vorjahren inzwischen genügend Biodiesel am Markt vorhanden sein, werden erste Gesellschaften umstellen.

Das Sauerland lässt sich als nachhaltiges Reiseziel zertifizieren. Das möchte die Wintersport-Arena Sauerland unterstützen. Erste Skigebiete haben bereits Interesse gezeigt, sich diesem Prozess anzuschließen.

Ressourcenschutz

Der nordische Wintersport ist an sich schon naturnah und nachhaltig. Keine Lifte, überwiegend auf Naturschnee angewiesen und zudem noch günstig. Das Dach der Hütte des Skiklubs Wunderthausen im Loipenskigebiet an der Pastorenwiese trägt künftig eine Photovoltaikanlage. Damit wird auch die Skipause ein ganzes Stück ressourcenschonender.

Schnee ist eine wertvolle Ressource, die schonend behandelt werden muss. Darum schaffen sich die alpinen Skigebiete mehr und mehr Windenwalzen an, deren Ketten sich weniger tief in den Schnee eingraben. Auch der Langlauf setzt auf schonenden Umgang mit dem Schnee. Nachdem die Loipenskigebiete Girkhausen und Westfeld ihre Loipenspurgeräte bereits mit Gummiketten ausgerüstet haben, zieht nun auch der Verkehrsverein Winterberg nach. In Wunderthausen ist ein Quad mit Gummiketten im Einsatz. Gummiketten schonen Schnee und Boden stärker als Metallketten. So können die Spurgeräte schon bei geringer Schneehöhe Loipen präparieren, ohne den Boden dabei aufzuwühlen.

Nachwuchsförderung

Skifahren macht Spaß und ist eine der wenigen Outdoorsportarten, die es in der kalten Jahreszeit gibt. Um den Nachwuchs ans Skifahren heran zu bringen, hat das Skiliftkarussell Winterberg eine Kooperation mit Winterberger Schulen geschlossen. Die Kinder und Jugendlichen bekommen Tickets zu Sonderpreisen. Das Skigebiet Willingen zeigt Herz für kleine Skihasen und hat die Kinder-Saisonkarte schon vor zwei Jahren auf 99 Euro herabgesetzt. Die Nachfrage ist sehr gut. Darum bleibt dieses Angebot trotz allgemeiner Preissteigerung auch im kommenden Winter erhalten. Eine weitere Initiative dieser Art plant auch die Wintersport-Arena Sauerland. Schulklassen aus dem Sauerland und darüber hinaus können bald an einem Gewinnspiel teilnehmen, um einen Ausflug in den Schnee zu gewinnen.

Das Skidorf Neuastenberg bietet schon seit über 20 Jahren Schulklassen und heimischen Kindern stark reduzierte Preise bei den Lifttickets an. Dieses Angebot wird auch im aktuellen Winter aufrechterhalten. Vergünstigte Preise für Schüler und Studierende gibt es in Neuastenberg und Altastenberg reduzierte Tickets für Studierende.

Preisgünstig skifahren

Die Preise für Tagetickets in der Wintersport-Arena Sauerland liegen zwischen 25 und 48 Euro. Wer günstig skifahren möchte, sollte sich die kleineren Skigebiete anschauen, da dort der Besuch wesentlich preiswerter ist als in den großen. Auch das Skifahren in der Nebensaison kann sich lohnen. Das Skidorf Neuastenberg führt als erstes Skigebiet eine flexible Preiskategorie ein. In der Nebensaison, vor Weihnachten, im Januar und nach den niederländischen Krokusferien, sind die Tagestickets an den Wochentagen rund 25 Prozent günstiger. Die langjährige Erfahrung zeigt: Meist liegt im März sogar der beste Schnee.

Eventkalender

11. November WOK WM in Winterberg

2. und 3. Dezember CONTINENTAL Weltcup Jugend A in Winterberg

15. Dezember Europacup Skeleton in Winterberg

30. Dezember Fackelwanderung im Skigebiet Willingen (Ettelsberg Kabinenbahn)

31. Dezember Silvester Flutlicht-Skifahren in Neuastenberg

6. und 7. Januar EBERSPÄCHER Rennrodel Weltcup mit Team-Staffel presented by BMW in Winterberg

10.-14. Januar Upländer Winterwandertag in Willingen

12. und 13. Januar Junioren Weltcup Rennrodeln in Winterberg

20. Januar Intersport Voswinkel-Flutlichtabend in Neuastenberg

24. Januar Jugend trainiert für Olympia, Skilanglaufzentrum Westfeld

27.- 28. Januar Continental Cup Skispringen in Willingen

2.-4. Februar FIS Skisprung Weltcup in Willingen

02 -11. Februar The Takeover – Snowpark Event im Skiliftkarussell Winterberg auf der Kappe

19. Februar bis 3. März BMW IBSF Weltmeisterschaften Bob und Skeleton in Winterberg

09. bis 10. März Snowboard-Weltcup am Poppenberg im Skiliftkarussell Winterberg

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten