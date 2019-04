Großzügige Spende in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Brilon-Totallokal: Die alten Sitzbänke in der Gudenhagener Allee zum Wochkomahaus und zu den Christophorus-Residenzen waren nach fast 20 Jahren in die „Jahre“ gekommen

brilon-totallokal: Sie wurden nun durch eine Spende des Christophorus-Fördervereins vor wenigen Tagen durch neue Bänke ersetzt. Wolfgang Diekmann, Vorsitzender des Fördervereins und Geschäftsführerin Margarete Brandenburg übergaben der Vorsitzenden des Heimbeirats der Christophorus-Residenzen Helga Pantel die neuen Bänke in der Allee.

Seit Gründung des Fördervereins im Jahre 2003 wurden die Bewohner der Einrichtungen mit rund 50.000,– € an Spenden unterstützt. Helga Pantel dankte im Namen der Bewohner den beiden Vorstandsmitgliedern, die seit Gründung des Vereins an der Spitze stehen, für ihren Einsatz in den vergangenen 16 Jahren.

Bild: von links nach rechts: Fördervereinsvorsitzender Wolfgang Diekmann, Geschäftsführerin Margarte Brandenburg und die Heimbeiratsvorsitzende Helga Pantel.

Quelle: Christophorus-Förderverein

